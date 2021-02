Navalny resta in carcere, respinto il ricorso 

AGI – Il tribunale russo ha confermato questa mattina la sentenza a carico dell’oppositore Aleksei Navalny, che resta quindi in carcere. Il giudice Dmitri Balashov del tribunale cittadino di Mosca ha respinto l’appello presentato dal dissidente contro la sentenza di condanna a due anni e otto mesi di carcere per violazione dei termini della condizionale, relativa ad una condanna per frode del 2014 già definita dalla Corte di Strasburgo come politicamente motivata.

I giudici del tribunale Simonovsky avevano commutato la condizionale in detenzione effettiva, nonostante la difesa abbia dimostrato che l’oppositore ha soggiornato in Germania per cinque mesi perché ricoverato d’urgenza,

