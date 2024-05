nave-(m5s):-“difenderemo-sempre-la-costituzione-uscita-dalla-resistenza”

“È evidente l’accanimento di questa maggioranza nel voler superare se non in un modo, in un altro e definitivamente la Costituzione uscita dalla resistenza”.

Lo afferma Luigi Nave, segretario del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama, durante il suo intervento in aula, sulla riforma del premierato.

“Il Movimento 5 Stelle – continua Nave – preserverà ancora, convintamente e sempre, la ‘Legge delle Leggi’ che la maggioranza continua a utilizzare sempre più come cartastraccia e se mai non dovesse riuscirci in Parlamento per una questione di numeri, lo farà con altri strumenti democratici”.

L’esponente del Movimento 5 Stelle evidenzia, altresì, che “la riforma del premierato priverebbe il Parlamento della sua funziona sostanziale, quella di rappresentare il popolo sovrano, esprimere l’indirizzo politico scaturito dalle urne e determinato dai fatti e dare voce e peso anche alle minoranze.

La sovranità che appartiene solo al popolo – conclude Nave -, è un’altra cosa: è partecipazione democratica in tutte le sue forme e non la possibilità di votare ogni cinque anni un premier dotato di pieni poteri soprattutto in un Paese come il nostro dove l’astensionismo è primo attore”.

