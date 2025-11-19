mercoledì, 19 Novembre , 25

nave-militare-russa-entra-in-acque-gb,-londra-avverte-putin
Nave militare russa entra in acque GB, Londra avverte Putin

“Vediamo e sappiamo cosa sta facendo”

Berlino, 19 nov. (askanews) – La Ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper ha dichiarato: “Siamo stati chiari con Putin. Vediamo e sappiamo cosa sta facendo” dopo che una nave militare russa è entrata in acque britanniche e ha puntato i laser contro i piloti britannici.Il governo di Londra ha avvertito il Cremlino anche attraverso il Segretario alla Difesa John Healey che ha spiegato come la nave è “entrata” nelle acque britanniche per la seconda volta quest’anno, dopo una precedente incursione a gennaio. “La Yantar si trova al confine delle acque britanniche, a nord della Scozia, dopo essere entrata nelle acque territoriali del Regno Unito nelle ultime settimane”, ha detto durante una conferenza stampa a Downing Street.L’esercito britannico ha schierato una fregata della Royal Navy e aerei della Royal Air Force per “monitorare e tracciare ogni mossa di questa nave”, ha aggiunto. Ha definito l’uso dei laser “profondamente pericoloso”.La Gran Bretagna e gli alleati della NATO hanno espresso crescente preoccupazione per il rischio che Mosca rappresenta per le infrastrutture offshore a seguito del sabotaggio, avvenuto negli ultimi mesi, di diversi cavi sottomarini per telecomunicazioni ed energia. Esperti e politici occidentali hanno accusato la Russia di stare orchestrando una guerra ibrida contro l’Occidente.

