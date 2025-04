Nave Trieste prende parte ad attività Nato Neptune Strike

Prima iterazione di questa attività per il 2025

Cagliari, 1 apr. (askanews) – Neptune Strike è una complessa dimostrazione di capacità marittime Nato di alto livello integrate, attraverso una serie di attività dinamiche e dimostrazioni nelle aree operative congiunte dell’Alleanza. I partecipanti a Neptune Strike includono più portaerei e gruppi anfibi a supporto degli sforzi di deterrenza e difesa della Nato.In queste immagini Nave Trieste, la più grande unità mai costruita per la Marina Militare dalla cantieristica nazionale che fa il suo esordio nell’attività. La Difesa italiana partecipa all’operazione con assetti della Marina Militare e dell’Esercito italiano.Neptune Strike 25-1 è la prima iterazione di questa attività di vigilanza in tempo di pace per il 2025, si svolge ad aprile e vede contributi e partecipazione da Bulgaria, Canada, Francia, Grecia, Italia, Macedonia del Nord, Norvegia, Portogallo, Romania, Spagna, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.Il focus principale delle attività di Neptune Strike è perseguito in tutta la regione del Mediterraneo ed eseguito da risorse marittime dell’Alleanza composte da più portaerei e gruppi di attacco anfibi.