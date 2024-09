Nave Vespucci ha raggiunto le Filippine

Ormeggiata ora al porto di Manila sarà visitabile al pubblico fino al 17 settembre

Roma, 14 set. (askanews) – Nave Amerigo Vespucci, storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, è arrivata nell’arcipelago delle Filippine a Manila, 23^ tappa del Tour Mondiale, dopo la sosta a Tokyo, percorrendo quasi 2.000 miglia in 15 giorni di navigazione.

Si tratta della prima visita della nave nella capitale delle Filippine. Ad accogliere Nave Amerigo Vespucci in porto a Manila, l’Ambasciatore d’Italia a Manila S.E. Davide Giglio e autorità rappresentanti della Marina Militare delle Filippine.

Anche a Manila migliaia di visitatori si sono iscritti per salire a bordo del Vespucci.

L’Amerigo Vespucci, custode delle più antiche tradizioni navali e marinare da oltre novant’anni – è uno dei simboli più conosciuti dell’Italia nel mondo. L’iniziativa del “Tour Mondiale” Vespucci, fortemente voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, coniuga la tradizionale attività formativa degli allievi Ufficiali e la promozione delle eccellenze del Made in Italy. Il Vespucci è l’emblema della Marina Militare e dell’Italia stessa: nel solco delle tradizioni marinare, negli anni ha contribuito alla crescita del prestigio del Paese.

La nave è partita il 1° luglio 2023 dal Porto di Genova per compiere il giro del mondo della durata di circa 2 anni e porta con sé la cultura, la storia, l’innovazione, la scienza, la ricerca, la tecnologia, che fanno dell’Italia un grandissimo Paese, apprezzato da tutto il mondo.