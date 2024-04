L’emozione e l’avventura tornano a prendere vita sulle incantevoli coste di Portovenere con la seconda edizione della Navy Caiman Race. Questa spettacolare gara Ocr, organizzata da Endas in collaborazione con il Comsubin, gli incursori della Marina Militare Italiana, e il Comune di Porto Venere, si svolgerà a ottobre presso la suggestiva località Le Grazie.

Gli atleti di alto profilo e gli appassionati di sport avranno l’opportunità di mettere alla prova la loro forza e resistenza attraverso percorsi avvincenti e articolati, che attraverseranno installazioni militari, aree comunali e incantevoli parchi naturali. Un’esperienza unica e indimenticabile, che combina lo spirito competitivo con la bellezza paesaggistica del luogo.

Ma la Navy Caiman Race non è solo una sfida sportiva: è anche un’occasione per le famiglie di condividere momenti di divertimento e aggregazione. Saranno infatti allestiti spazi dedicati con attività sportive e ludiche pensate su misura per i bambini, rendendo l’evento adatto a tutte le età.

“E’ importante creare occasioni di aggregazione e confronto nello sport – sottolinea Paolo Serapiglia, presidente di Endas – per promuovere il benessere psicofisico e per fare pratica di valori come il rispetto, la collaborazione e la tenacia. La Navy Caiman Race diventa così un simbolo di sportività, bellezza e condivisione.

La prima edizione ha già fatto storia, con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e un messaggio di speranza che ha risuonato forte per le generazioni future. Quest’anno, la Navy Caiman Race promette di superare ogni aspettativa, confermandosi come un evento imperdibile per gli amanti dello sport e della natura.

Non perdete l’occasione di essere parte di questa avventura straordinaria e di lasciarvi conquistare dalla magia della Navy Caiman Race 2024”.

L’articolo Navy Caiman Race 2024, una corsa epica sulle coste di Portovenere proviene da Notizie dì.