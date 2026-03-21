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Nazionale di calcio, ko Scamacca: salta i playoff
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Nazionale di calcio, ko Scamacca: salta i playoff

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By Redazione-web

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Roma, 21 mar. (askanews) – Brutte notizie per la Nazionale italiana: Gianluca Scamacca non sarà a disposizione per i playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord. L’attaccante dell’Atalanta ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro, infortunio che lo costringerà a saltare anche il prossimo impegno di campionato contro il Verona.

Il centravanti classe 1999 è dunque costretto al forfait per la sfida in programma giovedì 26 marzo a Bergamo, gara decisiva per il cammino verso i Mondiali. Lo staff medico azzurro valuterà i tempi di recupero, mentre il commissario tecnico è ora chiamato a individuare il sostituto per completare il reparto offensivo.

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