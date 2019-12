Nazionale, gli auguri di Buon Natale: spunta anche un golazo di Insigne | VIDEO

Natale Insigne | La Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini vive un grande momento dopo i record di punti e vittorie ottenuti nelle qualificazioni ad Euro 2020. La Federazione ha ripercorso i momenti migliori degli ultimi mesi con uno spettacolare video di auguri per questo Natale. Le immagini si aprono con il numero 10 Lorenzo Insigne che impatta la palla al volo e batte il portiere della Bosnia. Nel doppio confronto con questo avversario, il capitano del Napoli è andato a segno due volte: sia all’andata a Torino vinta per 2-1, sia al ritorno nella trasferta vittoriosa per 3-0.

Dal Natale della Nazionale al momento di Insigne

Lorenzo Insigne in azzurro Napoli non vive un momento di grande brillantezza. I tifosi continuano a beccarlo, nonostante l’impegno in campo la palla non sembra intenzionata ad entrare. Il gol non arriva e manca la fiducia. Questa settimana di vacanza potrà aiutare il numero 24 a sgombrare la testa e giocare con più leggerezza. In Nazionale, d’altronde, ha dimostrato in questi mesi di non sentire le stesse pressioni. Lì gioca, segna, trascina la squadra con il numero 10 sulle spalle. Mancini lo inserisce nel ruolo a lui più congeniale, esonerato da compiti difensivi, così da sfruttarlo subito in una eventuale ripartenza.

