Attesa per la prossima settimana una nuova sosta del campionato di Serie A per gli impegni che alcuni calciatori avranno con le rispettive Nazionali. Nuovi appuntamenti anche per l’Italia con l’Estonia, la Polonia e la Bosnia. In questi minuti il commissario tecnico Mancini ha diramato la lista dei convocati per la Nazionale e tra questi presenti anche tre calciatori del Napoli.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL NAPOLI

Nazionale, tre calciatori del Napoli tra i convocati

La Nazionale Italiana, tramite i propri canali ufficiali, ha diramato la lista dei 41 calciatori che seguiranno la spedizione nei prossimi impegni di Nations League:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu

Difensori: Acerbi, Biraghi, Bonucci, Calabria, Criscito, D’Ambrosio, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Mancini, Ogbonna, Pellegrini Lu., Romagnoli, Spinazzola

Centrocampisti: Castrovilli, Barella, Cristante, Gagliardini, Jorginho, Locatelli, Pellegrini Lo., Pessina, Soriano, Tonali

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Caputo, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne, Kean, Lasagna, Orsolini, Pellegrini

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Nazionale Italiana, la lista dei convocati: presenti tre calciatori del Napoli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento