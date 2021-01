NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nessun italiano in campo nella notte Nba. Gioca Atlanta, non Danilo Gallinari reduce dall’infortunio rimediato nel match perso ieri sul parquet dei Nets. Il Gallo si è procurato una distorsione alla caviglia destra andando a rimbalzo con Kyrie Irving e ha dovuto quindi saltare la rivincita con i suoi compagni che si sono imposti su Brooklyn per 114-96. A trascinare gli Hawks i 23 punti di Hunter, i 21 di Young e i 20 di Collins, ma in doppia cifra vanno anche Capela (per lui anche 11 rimbalzi) e Reddish con 12 punti a testa,

L’articolo Nba, Atlanta vince anche senza Gallinari, Lakers ok proviene da Notiziedi.

