ROMA (ITALPRESS) – NCO – “Nuova Cucina Organizzata” è “anche” una pizzeria a Casal di Principe, peraltro ai primissimi posti nelle più gettonate classifiche online. Ma è soprattutto un’attività imprenditoriale innovativa, un laboratorio di inclusione sociale con il valore aggiunto dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Nel nome è contenuta una provocazione e una sfida: NCO negli anni ’80 era la “Nuova Camorra Organizzata” che si era organizzata per distruggere e impoverire i territori, oggi NCO sta per “Nuova Cucina Organizzata” ed è sinonimo di una realtà che opera per restituire diritti, dignità e reddito a partire dagli ultimi. La pizzeria si trova all’interno di un bene confiscato al boss dei Casalesi Mario Caterino.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo NCO – “Nuova cucina organizzata”, laboratorio inclusione sociale proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento