’ndrangheta,-blitz-della-dda-di-reggio-calabria:-79-arresti

Milano, 14 lug. (askanews) – Vasta operazione antimafia all’alba di oggi della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Oltre 500 uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 79 persone, indagate a vario titolo per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina e reati in materia di armi, aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione della ‘ndrangheta.

L’inchiesta, coordinata dalla Dda reggina, ha colpito le storiche cosche De Stefano, Tegano e Condello, oltre ad altre articolazioni criminali operanti nel territorio reggino, alcune delle quali dedite in particolare al narcotraffico.

Dei 79 destinatari delle misure cautelari, 73 sono stati condotti in carcere mentre per altri sei sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Le indagini hanno consentito di ricostruire gli interessi economici delle organizzazioni criminali, facendo emergere il controllo esercitato in diversi settori illeciti, dal traffico di sostanze stupefacenti alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori.

“Un colpo durissimo quello inferto alla ‘ndrangheta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, con l’impiego di oltre 500 agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nella grande operazione che ha portato all’arresto di 79 persone, colpendo gli interessi delle cosche. Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità. Lo Stato non si piega. La lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del Governo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social.