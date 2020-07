‘Ndrangheta, il volto di Al Pacino sulla torta per il fratello del boss

AGI – È una ‘ndrangheta ‘spaccona’ quella della famiglia Pio, il cui figlio, Alfonso è stato arrestato dalla polizia in un’operazione della Dda di Milano per la scalata all’hotel del Golfo di Finale Ligure. Il padre, Domenico, era considerato il capo della locale di Desio, in Brianza ed era già stato coinvolto nell’indagine ‘Crimine Infinito’. Il 53enne, Alfonso appunto, abita a Montecarlo; ha una moglie e anche una compagna di origini dell’Est che alloggia anche d’inverno nell’hotel, poi di fatto controllato tramite pressioni ai soci per vendere le quote al clan.

Il nipote D.A. (figlio di Alfonso), si fa ritrarre in diversi video (usati poi come strumento di intimidazione) mentre viene addestrato a sparare.

