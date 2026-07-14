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‘Ndrangheta, maxi operazione Dda Reggio Calabria: 79 arresti. Meloni: “Inferto colpo durissimo”
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‘Ndrangheta, maxi operazione Dda Reggio Calabria: 79 arresti. Meloni: “Inferto colpo durissimo”

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(Adnkronos) –
Vasta operazione antimafia della Direzione distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Più di 500 uomini della Polizia e dei Carabinieri sono impegnati nell’esecuzione di misure cautelari per 79 indagati. La Dda ha coordinato le indagini nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino. 

Sono 79 le persone raggiunte da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori. 

“Un colpo durissimo quello inferto alla ‘ndrangheta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, con l’impiego di oltre 500 agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nella grande operazione che ha portato all’arresto di 79 persone, colpendo gli interessi delle cosche”. Così la premier Giorgia Meloni in un post su X, aggiungendo: “Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità. Lo Stato non si piega. La lotta alle mafie è continua e continuerà a essere una priorità assoluta del Governo”. 

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