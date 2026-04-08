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‘Ndrangheta, vasta operazione in cinque regioni: 54 misure cautelari
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‘Ndrangheta, vasta operazione in cinque regioni: 54 misure cautelari

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Eseguite dalla polizia, colpita la “locale dell’Ariola”

Roma, 8 apr. (askanews) – Vasta operazione della polizia contro la ‘ndrangheta e le sue ramificazioni in cinque regioni, tra le province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo: eseguita un’ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di 54 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, estorsione, favoreggiamento personale, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.L’operazione – coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro (e condotta dalla I Divisione del Servizio Centrale Operativo, dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dalla S.I.S.C.O. Di Catanzaro) ha visto impegnati circa 350 uomini. L’inchiesta ha fatto emergere l’organizzaizone della consorteria di ‘ndrangheta nota come “locale dell’Ariola” e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne (Vibo Valentia), attive nei comuni del comprensorio delle Serre vibonesi.Le indagini hanno messo in luce il controllo esercitato dal gruppo sul territorio e la pericolosità dei suoi membri, che secondo la polizia creavano un clima di assoggettamento anche attraverso pestaggi, sopraffazioni e spedizioni punitive verso cittadini, vittime di estorsione.Gli indagati sarebbero stati impegnati anche in un importante traffico di stupefacenti nel territorio della provincia di Vibo Valentia, con ramificazioni e contatti in Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia.

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