AGI – Dall’introduzione del lavoro agile per il personale del Comune e delle sue partecipate sino all’utilizzo degli spazi di coworking cittadini, passando per le prestazioni svolte in “nearworking”, inteso come la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in un luogo in prossimità della propria abitazione o domicilio.

Sono le principali novità introdotte dalle linee di indirizzo per il decongestionamento e la desincronizzazione degli orari per arrivare a una migliore organizzazione dei tempi della città, approvate dalla Giunta comunale di Milano. L’obiettivo è arrivare ad una città dove tutto sia raggiungibile in 15 minuti.

“Avvicinare il luogo di lavoro alla propria casa”

“Questo provvedimento ci consente di sperimentare nuove modalità lavorative all’interno della Pubblica Amministrazione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nearworking e nuovi orari: Milano sperimenta una città tutta ‘a 15 minuti’ proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento