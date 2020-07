“Necrobarista” è il nuovo gioco aggiunto questa settimana ad Apple Arcade

“Necrobarista“, è un gioco in stile un romanzo visivo in 3D con un’estetica ispirata agli anime, con la trama che ruota attorno a un soprannaturale caffè di Melbourne dove i morti trascorrono la loro ultima notte sulla Terra.

Dalla descrizione dell’App Store:

In una caffetteria nei vicoli di Melbourne, ai morti viene concessa un’ultima notte per socializzare con i vivi. Per Maddy Xiao — barista, negromante dilettante e nuova proprietaria del Capolinea — le cose non potrebbero andare meglio,

