Negativo al coronavirus il paziente arrivato allo Spallanzani in gravi condizioni

È negativo al coronavirus l’irlandese ricoverato in tarda serata di sdoemnica allo Spallanzani e attualmente si trova in rianimazione. Al paziente era stato somministrato il test per il nuovo virus che ha dato esito negativo.

L’uomo, da quanto è stato ricostruito, non aveva le caratteristiche di “possibile caso” di coronavirus, in quanto non risulterebbero collegamenti con la Cina o con potenziali malati. Il test per verificare il contagio era stato effettuato solo per precauzione.

La situazione degli altri ricoverati

“In questo momento sono ricoverati presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani 19 pazienti e sono tutti sotto osservazione”,

