“Negli anni il lavoro di Benitez al Napoli è stato rivalutato, anche se ha ricevuto qualche critica di troppo”

Quest’oggi Amedeo Carboni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc sul Napoli e su Benitez. L’ex ds del Valencia si è concentrato sull’operato del tecnico spagnolo quando sedeva sulla panchina azzurra. Inoltre, Amedeo ha parlato anche di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli.

Carboni: “Benitez? Non dimentichiamo che portò a Napoli tanti campioni”

Di seguito le parole espresse da Amedeo Carboni:

Sull’allenatore spagnolo ai tempi del Napoli

“Negli anni il lavoro del tecnico a Napoli è stato rivalutato. La rosa a disposizione di Gattuso non è competitiva come quelle di Inter e Juve“.

Sulla squadra azzurra

“Al Napoli mancano i calciatori per il salto di qualità, ecco perché Gattuso sta facendo fatica. Non dimentichiamo che Benitez portò a Napoli tanti campioni. Nonostante ciò ricevette qualche critica di troppo“.

Su Fabian Ruiz

“Fabian Ruiz è un giocatore importante. È possibile che in più di un’occasione sia stato schierato in un ruolo che non risalta a dovere le sue caratteristiche“.

