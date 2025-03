Negli Stati Uniti c’è un focolaio di H7N9, il virus dell’influenza aviaria più pericoloso per l’uomo

ROMA – Gli Stati Uniti hanno segnalato il primo focolaio di influenza aviaria H7N9 dal 2017. H7N9 è un ceppo diverso da quello – l’H5N1 – del virus che sta devastando greggi in tutto il mondo, e la cui diffusione ai mammiferi ha sollevato preoccupazioni di una nuova pandemia.

H7N9 ha dimostrato di avere un elevato tasso di mortalità per gli esseri umani: ha ucciso il 39% delle 1.568 persone infettate in tutto il mondo da quando è stato rilevato per la prima volta nel 2013 in Cina, afferma l’Organizzazione mondiale della sanità.

L’ultimo focolaio di H7N9 negli Stati Uniti, rilevato in un allevamento di 47.654 polli da carne da riproduzione commerciali a Noxubee, Mississippi, è stato confermato il 13 marzo.

