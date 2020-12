Negli Stati Uniti superati i 18 milioni di contagi, oltre 600 mila persone già vaccinate

AGI – Gli Stati Uniti hanno superato 18 milioni di contagi di coronavirus. Sono 18.006.061 secondo l’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University. I decessi risultano 319 mila nel giorno in cui sono iniziate le immunizzazioni con il vaccino Moderna. Il siero PfizerBionTech è stato il primo ad ottenere il disco verde in America dove la campagna di vaccinazione è scattata la scorsa settimana.

Negli Stati Uniti sono stati somministrati fino ad ora 614.117 vaccini, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). L’Operazione Warp Speed, voluta dal presidente Donald Trump, ha consegnato oltre 4,6 milioni di dosi in tutti gli Stati dallo scorso 13 dicembre.

