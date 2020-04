Negli Usa 2 mila morti in un giorno

Gli Usa registrano il triste primato del più alto numero di vittime in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia di coronavirus e il presidente, Donald Trump, promette che ascolterà gli esperti prima di far ripartire il Paese.

In 24 ore 2.108 morti, un ‘record’ doppio: massimo numero di decessi e primo Paese a registrare più di 2.000 vittime in un giorno. I malati accertati sono più di mezzo milione, il totale delle vittime è 18.586, ormai vicinissimo a quello dell’Italia. Lo stato di New York è l’epicentro americano della pandemia con 174.481 casi e 7.884 morti.

La decisione su quando far ripartire l'economia americana dalla pandemia,

