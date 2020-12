AGI – Dopo 8 ore di riunione, il comitato di advisor scientifici dell’Fda (Food and Drug Administration), l’autorità americana sul farmaco, ha raccomandato l’autorizzazione d’emergenza alla distribuzione negli Stati Uniti del vaccino Pfizer-BioNtech contro il Covid-19. La somministrazione del siero scatterà non appena arriverà il via libera dell’Fda che di solito segue il parere, non vincolante, del comitato scientifico.

Il comitato di avisor scientifici dell’Fda si è espresso a favore dell’autorizzazione d’emergenza al vaccino Pfizer dopo una votazione che ha visto 17 sì, 4 no e un astenuto. I voti contrari non sono stati espressi per dubbi sull’efficacia dell’immunizzazione ma per i possibili effetti collaterali tra i più giovani,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Negli Usa il comitato scientifico della Fda ha detto sì a Pfizer-Biontech proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento