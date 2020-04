Negli Stati Uniti sono morte per il coronavirus 1.783 persone in 24 ore, secondo l’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University. I decessi risultano in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 1.973. Il totale dei morti negli Usa sale così a 16,478, il bilancio più grave dopo quello dell’Italia.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Negli Usa il coronavirus ha ucciso quasi 16.500 persone proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento