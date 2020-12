Negli Usa la distribuzione delle dosi di vaccino è il nuovo D-Day

AGI – I lotti del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19 sono pronti a lasciare lo stabilimento dell’azienda nel Michigan in giornata, in vista di una campagna di vaccinazione di milioni di americani per frenare una pandemia che nel mondo è già costata 1,6 milioni di vite. Solo negli Usa i contagi sono arrivati alla cifra di 1,1 milioni e quasi 300 mila vittime.

Le dosi verranno spedite in scatole con ghiaccio secco, che le manterrà a -70 gradi centigradi, la temperatura necessaria per preservare il vaccino. Il generale Gus Perna, che supervisiona la grande operazione logistica, ha paragonato il momento al “D-Day” della Seconda guerra mondiale,

