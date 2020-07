Negli Usa sono ripartite le esecuzioni capitali a livello federale

AGI – Una corte di appello Usa ha emesso una sentenza che consentirebbe la prima esecuzione federale da 17 anni, a meno di una sospensione dell’ultimo minuto dalla Corte Suprema. L’amministrazione Trump ha programmato altre tre esecuzioni nei prossimi mesi.

Daniel Lee, suprematista bianco di 47 anni, è stato condannato nel 1999 per aver ucciso in Arkansas un commerciante d’armi, sua moglie e la loro figlia di otto anni. Per lui, oggi è prevista l’iniezione letale nell’Indiana, nella prigione di Terre Haute. I parenti delle vittime, fra i quali la nonna della bambina, Earlene Peterson, hanno chiesto che l’esecuzione sia rinviata a causa della pandemia di coronavirus.

