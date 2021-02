Negoziante uccisa a coltellate in centro a Genova, l’ex compagno ha confessato

AGI – Una donna è stata uccisa in via Colombo, in pieno centro a Genova, nel negozio di calzature dove lavorava. La donna è deceduta dopo aver ricevuto diverse coltellate. A compiere il delitto l’ex compagno, che ha confessato l’omicidio.

L’uomo di 59 anni fermato questa sera a Genova dalla polizia, è stato rintracciato poche ore dopo. Dopo l’accoltellamento il 59enne era fuggito, ma è stato trovato nei pressi dell’ospedale Galliera.

La donna si chiamava Clara Ceccarelli ed aveva 70 anni. Il corpo è stato rinvenuto nel negozio di calzature di cui era titolare. La vittima lascia un figlio di 30 anni.

