Negoziati Israele-Hamas la prossima settimana in Qatar

Successivamente delegazioni si recheranno al Cairo

Roma, 25 feb. (askanews) – I negoziati fra Israele e Hamas proseguiranno in Qatar la prossima settimana, con l’obbiettivo di arrivare rapidamente a un accordo su una tregua: è quanto riporta l’agenzia di stampa britannica Reuters, citando fonti governative egiziane.

Successivamente, le delegazioni si recheranno al Cairo per un’altra sessione di negoziati che riguarderanno i meccanismi e le tempistiche per l’entrata in vigore dell’accordo, compreso il rilascio degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas.

Israele ha accettato di inviare una delegazione in Qatar dopo l’esito positivo dei colloqui tenutisi a Parigi venerdì scorso, in cui Hamas avrebbe ammorbidito le proprie posizioni: in particolare, l’organizzazione palestinese avrebbe abbassato il numero dei detenuti da rilasciare in cambio degli ostaggi, avrebbe accettato una tregua temporanea di sei settimane invece di un cessate il fuoco permanente e non pretenderebbe il completo ritiro delle forze israeliane dal Territorio costiero.

Il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, ha ammesso che “esiste probabilmente margine per un accordo” ma che “tale accordo non significa la fine del conflitto”, avvertendo che Israele non accetterà alcuna intesa fra Stati Uniti e Arabia saudita sulla creazione di uno Stato palestinese.