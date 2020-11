Nei camion frigo di New York ancora 650 cadaveri Covid

AGI – A New York centinaia di cadaveri, di persone decedute nella prima ondata di Covid-19, sono ancora conservate in camion frigoriferi a Brooklyn. Lo riporta i media americani.

Si tratta per lo più di persone le cui famiglie non possono essere localizzate o non possono permettersi una sepoltura adeguata, secondo l’ufficio del capo medico legale della città. Si parla di circa 650 corpi ancora nei camion dell’obitorio allestito ad aprile sulla 39a strada a Sunset Park. In particolare, i funzionari non riescono a rintracciare i parenti di circa 230 persone decedute. Quelli invece raggiunti hanno problemi economici e non riescono a provvedere alle spese per una sepoltura.

