Nel 2014 fu a un passo dalla maglia del Napoli: Mascherano dà l’addio al calcio giocato – FOTO!

Javier Mascherano ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. A 36 anni, il centrocampista del Estudiantes la Plata ha tenuto una conferenza stampa e annunciato a media e tifosi la sua nuova scelta di vita:

“Mi ritiro dal calcio giocato, voglio ringraziare questo club che mi ha dato la possibilità di finire la mia carriera in Argentina. Sono successe tante cose a livello personale in questi ultimi mesi e, dopo averci pensato a lungo, ho deciso che tra me e il calcio giocato finisce qui”. Mascherano è stata una delle bandiere del Barcellona più forte di sempre e uno dei più fedeli compagni di Messi, sia nelle squadre di club che in nazionale. Nell’estate del 2014 è stato vicino a vestire la maglia del Napoli per volere di Rafa Benitez.