Nel 2019, la spesa militare globale ha subito il piu’ cospicuo aumento dell’intero decennio: e’ quanto risulta dai dati dell’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri nell’acronimo in inglese).

Nell’intero anno, la spesa per la difesa ha rappresentato 1,91 trilioni di dollari in tutto il mondo, ovvero un aumento del 3,6% in un anno, il più importante dal 2010. Questa cifra rappresenta il 2,2% del prodotto interno lordo globale e una spesa media di 249 dollari (230 euro) a persona, consolidando la tendenza al rialzo della spesa mondiale registrata dal 2015 dopo un calo tra il 2011 e il 2014 in corrispondenza della crisi finanziaria.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nel 2019 le spese militari sono aumentate come non succedeva da 10 anni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento