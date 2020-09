Nel 2019 nessuna carenza di sangue. Anche grazie al vaccino influenzale

AGI – Nel 2019 per la prima volta non si sono registrate carenze di sangue nel periodo invernale, verosimilmente anche grazie all’inclusione dei donatori di sangue nell’elenco delle categorie per le quali il Ministero della salute raccomanda di offrire attivamente e gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale. Lo dimostrano i dati del Programma Nazionale di Autosufficienza appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale, secondo cui lo scorso anno è stato garantito il fabbisogno nazionale di sangue grazie soprattutto alla solidarietà tra regioni.

Dai dati presentati nel 2019 “la riduzione infra-annuale dell’attività di raccolta è stata più contenuta e limitata al mese di agosto”,

