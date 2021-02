Nel 2020 record di finanziamenti per le startup italiane

AGI – Il 2020 è stato un anno importante per il Venture Capital in Italia: con 569 milioni di euro, risulta essere l’anno migliore dell’ultimo quinquennio in termini di finanziamenti complessivamente raccolti da startup e scaleup italiane da fondi di venture capital, nonostante l’emergenza pandemica in in corso (+55% rispetto al 2019).

Emerge dalla nuova analisi “EY Venture Capital Barometer” effettuata con la collaborazione di VC Hub, associazione dei fondi italiani.

Tra i primi 5 settori per valore di investimento: Fintech, Health e Life Science, Food and Beverage, Software & Digital services, Transportation and Delivery. Le 5 operazioni che nel corso del 2020 hanno raccolto i finanziamenti più consistenti: Satispay,

