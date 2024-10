Nel 2023 a Milano emesse 600.000 multe con sistema occhio d’aquila

Marcora(Fdi): vessazione per i cittadini, aprirò una battaglia

Milano, 1 ott. (askanews) – A Milano nel 2023 il sistema “eagle eye” o occhio d’aquila, strumento elettronico che permette alle pattuglie dei vigili di leggere le targhe delle auto e di far partire multe in caso di infrazione, ha prodotto circa 600.000 contravvenzioni. È quanto emerso da un’interrogazione presentata dal Consigliere comunale di Milano di Fratelli d’Italia Enrico Marcora all’assessore alla Sicurezza Marco Granelli.

“È una vessazione per i cittadini milanesi” per questo “aprirò una battaglia” ha commentato l’esponente di Fdi. “I sanzionatori devono rilasciare un ‘biglietto’ quando emettono il verbale d’infrazione perché così il ‘trasgressore’ può almeno pagare subito e non si trova nelle condizioni di doversi addentrare nel collegamento al fascicolo on line, ancora inaccessibile per molti cittadini, soprattutto tra i meno giovani”ha aggiunto.

Il sistema era stato introdotto dal Comune in via sperimentale nel 2021 per i controlli su assicurazioni e revisioni dei veicoli, con i rilevatori collegati alla banca dati della Motorizzazione civile in grado di sapere in tempo reale se un veicolo avesse o meno la documentazione in regola.