ROMA (ITALPRESS) – Terza uscita e terza sconfitta per gli azzurri del rugby nel “Sei Nazioni 2020”. Allo stadio Olimpico di Roma, l’Italia di Franco Smith ha ceduto di fronte alla Scozia col punteggio di 17-0, mostrando ancora una volta diversi problemi, soprattutto in fase offensiva. Agli azzurri, comunque coraggiosi e volitivi, manca il successo nel “Sei Nazioni” dal 2015, quando vinsero proprio in Scozia; in casa addirittura l’Italrugby non vince dal 2013.

La gara odierna e’ stata combattuta e intensa ma sono mancati gli “acuti” per gli azzurri. Al 9′ Adam Hastings (figlio d’arte, di Gavin) ha sbagliato un calcio da tre punti.

L’articolo Nel 6 Nazioni altro ko per l’Italia, a Roma vince 17-0 la Scozia proviene da Notiziedi.

