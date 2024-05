nel-biellese-al-via-il-primo-“e-bike-food-fest-della-serra-morenica”

L’11 e 12 maggio a Roppolo per scoprire territorio e enogastronomia

Un fine settimana per scoprire un territorio unico attraverso i suoi prodotti tipici: è l'"E-Bike Food Fest della Serra Morenica" la cui prima edizione andrà in scena sabato 11 e domenica 12 maggio a Roppolo (Biella). Promosso da "Biella & Buona" e "Slowland Piemonte", è un viaggio guidato in sella a un'e-bike per conoscere e incontrare i produttori di tesori enogastronomici come il vino Erbaluce, le mele, il riso di Baraggia (unico Dop) e il miele, lungo le rive del Lago di Viverone, a un centinaio di chilometri da Milano e a poco più di cinquanta da Torino.

L’11 maggio, con partenza dal Castello di Roppolo alle 14.30, è possibile scegliere tra due facili percorsi di 30 chilometri: uno sul lato biellese e uno sul versante canavesano, da farsi con la propria bici o noleggiandone una sul posta. Il 12 maggio il tour del gusto prosegue nelle vie intorno all’antico Castello di Roppolo con il mercato contadino e le altre specialità gastronomiche del posto.

“Gli itinerari dell’E-Bike Food Fest attraversano alcune delle aree più suggestive della Serra Morenica” ha spiegato Paola Gianotti, madrina dell’evento e ultraciclista detentrice di quattro record del mondo registrati nel Guinness dei primati, incluso quello di donna più veloce del pianeta ad aver fatto il giro del mondo in bici. “Le mie radici sono qui e qui mi alleno da sempre” ha aggiunto, sottolineando che “per preservare questi luoghi è importante che siamo conosciuti da tutti: il turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente è la strada da percorrere. Roppolo è un paese che ben rappresenta l’attenzione per le nuove tendenze del turismo lento – ha concluso – e sarà il centro di questo evento con il suo castello, le vedute sul paesaggio e la natura”.