Nel caso Becciu spunta una donna: ha ricevuto 500.000 euro per consulenze

AGI – “Cherchez la femme”: non poteva mancare nell’intricata vicenda sul caso Becciu, sulle finanze vaticane e sulle rivalità cardinalizie, la figura di una “donna misteriosa” che avrebbe avuto un ruolo di primo piano per la sua vicinanza all’ex Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi.

Mentre dall’Australia, la stampa locale, riporta le affermazioni dell’avvocato del cardinale George Pell, Robert Richter, che chiede “un’indagine internazionale” per tracciare i presunti versamenti da parte della Santa Sede su conti australiani per influenzare il processo di pedofilia che ha coinvolto l’ex prefetto della Segreteria vaticana per l’Economia, l’espressione di Alexadre Dumas padre è quanto mai azzeccata.

