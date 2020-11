Nel centrodestra è tregua armata in attesa di una nuova spaccatura

AGI – C’è aria di tregua armata nel centrodestra all’indomani dell’offensiva lanciata da Matteo Salvini che ha accusato “parte di Forza Italia” di cercare “l’inciucio” con la maggioranza al governo. Ieri, le dichiarazioni del segretario leghista sono state accompagnate dall’annuncio del passaggio al partito di via Bellerio di tre deputati azzurri, Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara, vero atto ostile intentato da Salvini nei confronti di Silvio Berlusconi. Poi, dopo la nota in cui il Cavaliere smentiva interesse a manovre di palazzo pur confermando l’intenzione di collaborare con il governo per senso “responsabilità istituzionale”, sono arrivati timidi segnali di distensione anche da parte dell’ex lumbard.

