Nel Cis di Taranto nuovi interventi per lo sviluppo dell’area

ROMA (ITALPRESS) – Bonifica e reindustrializzazione dell’area ex “Yard Belleli”, Laboratorio scientifico del Porto di Taranto, Centro di ricerca per la salute, la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile, Banchina ex Torpediniere e Acquario di Taranto. Sono alcuni dei nuovi interventi inseriti nel Contratto istituzionale di sviluppo dell’area di Taranto. Questa nuova programmazione degli interventi per il territorio tarantino è stata, quindi, “frutto di 6 incontri in Prefettura e 40 incontri tecnici, a partire dal 5 marzo, quando il Cis ha cambiato la sua governance”, afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mario Turco. “Il governo – spiega all’Italpress – ha voluto dare un segnale forte e tangibile alla città di Taranto che continua a soffrire per la nota vicenda Ilva.

