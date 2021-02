‘Nel combattimento balla’, storia di un regista salvato dalla sanità italiana

AGI – La lotta di un uomo, Šemsudin Gegić, un cronista, drammaturgo e regista bosniaco contro il tumore ai polmoni diventa un film in cui racconta la sua storia e la sua lotta per sopravvivere in un’impresa che sembrava impossibile e che è diventata speranza concreta grazie all’eccellenza medica italiana che è riuscita a trovare la giusta terapia contro la malattia. Il suo documentario, ‘Nel combattimento balla’, prodotto da Ultraspecialisti con il contributo incondizionato di Roche Italia, ha una forza naturale, quella di raccontare una persona e la scoperta della propria malattia, della sofferenza, del desiderio di fuga e liberazione.

