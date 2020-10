AGI – Prima il voto dell’Aula della Camera sulla risoluzione di maggioranza (oggi dopo le comunicazioni del ministro Speranza è mancato il numero legale, più di quaranta i deputati assenti tra i rosso-gialli perchè in isolamento) poi alle 11 il Consiglio dei ministri.

Cdm alle 11, ipotesi Dpcm-ponte

Due opzioni sul tavolo del governo: quella di varare un dpcm-ponte, per allungare le misure in contrasto al diffondersi del contagio in scadenza il 7 ottobre fino al 15 e poi procedere con un nuovo provvedimento, oppure – altra strada – andare subito con un nuovo dpcm, oltre che sul decreto sulla proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nel dpcm obbligo di mascherine all’aperto, mille euro per i trasgressori proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento