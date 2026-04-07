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Nel fine settimana di Pasqua 750mila visitatori nei musei statali
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Nel fine settimana di Pasqua 750mila visitatori nei musei statali

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Milano, 7 apr. (askanews) – Sono stati circa 750 mila gli ingressi registrati nei musei, nei parchi archeologici e negli altri luoghi della cultura statali nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta. Nei tre giorni di aperture si contano 57mila visitatori in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento complessivo di circa il 9%. Lo ha comunicato in una nota il ministero della Cultura, precisando che a questi numeri si aggiungono 31.714 visitatori delle Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli e 24.092 ingressi del ViVe – Vittoriano e Palazzo Venezia.

Di seguito il ministero riporta i primi dati provvisori delle giornate del 4-5-6 aprile 2026 in ordine di affluenza per quanto riguarda i siti più frequentati: Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 81.841; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 68.136; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 52.812; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 49.393; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 33.953; Reggia di Caserta 27.221; Galleria dell’Accademia di Firenze 24.402; Musei Reali di Torino 21.892.

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