Nel fine settimana torna in tutta Italia l’evento “Un pasto al giorno”

ROMA – Torna anche quest’anno, con la sedicesima edizione, l’iniziativa solidale promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII “Un Pasto al Giorno”, che il 21 e 22 settembre porterà i suoi volontari nelle piazze di tutta Italia per sensibilizzare su temi quali povertà ed emarginazione che ancora oggi affliggono tante persone in tutto il mondo. Nel corso dell’evento i volontari doneranno il calendario 2024-2025 dedicato al centenario dalla nascita di don Oreste Benzi (7 settembre 1925), che non rappresenta solo un modo per scandire il tempo, ma è anche un invito a trasformare il mondo un giorno alla volta. Ogni mese infatti è dedicato a un tema cruciale, come la lotta contro la povertà, l’accoglienza dei più deboli, l’importanza dell’istruzione.

Nel 1985 don Benzi, di ritorno dalla sua prima missione in Africa, si rese conto che bastavano 10mila lire al mese per sfamare una persona, ed è così che nacque il Progetto “Un Pasto al Giorno”. Oggi quel Progetto è diventato un obiettivo concreto per garantire un pasto caldo e una famiglia a tante persone sole o che vivono in condizioni di estrema povertà in tutti gli angoli del mondo. La Comunità infatti riesce a garantire 7 milioni e mezzo di pasti ogni anno alle persone accolte nelle sue oltre 370 strutture e realtà di accoglienza in Italia e nel mondo. Solo nel nostro Paese la Comunità, con le sue molte sedi, dà accoglienza a circa 2400 persone che nelle sue realtà trovano oltre al pasto anche accoglienza e sostegno per ricostruire il proprio futuro.

Tra gli obiettivi della Comunità, quest’anno c’è quello di far fronte all’emergenza idrica che affligge il nord est del Kenya e portare l’acqua potabile alle popolazioni del Lago Turkana, un immenso lago salato. I cambiamenti climatici di questo fazzoletto di terra negli ultimi anni stanno producendo effetti: non c’è più acqua, perché quella del Lago Turkana essendo salina non è potabile e neanche utilizzabile per l’agricoltura. Le persone percorrono chilometri per raccoglierla da pozze nei letti secchi dei fiumi, rischiando la salute a causa dell’acqua contaminata. La Comunità, in collaborazione con le istituzioni locali, ha appena avviato un piano per lo scavo di un pozzo nel villaggio di Altuwo, un altro per desalinizzare l’acqua per il villaggio di Moite e un altro ancora per sistemare l’impianto idrico già esistente nel villaggio di Gatab, assicurando così l’accesso all’acqua potabile anche alle scuole. Questi progetti, dal valore complessivo di quasi mezzo milione di euro, una volta ultimati garantiranno non solo l’acqua potabile agli abitanti della zona, ma anche un’opportunità professionale per molti di loro che, seguendo dei corsi di formazione organizzati dalla Comunità, impareranno la gestione e la manutenzione degli impianti.

