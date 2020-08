AGI – Le prime evidenze scientifiche proverebbero che Viviana Parisi, la dj 43enne sparita il 3 agosto e trovata morta cinque giorni sulla collina di Caronia, si sarebbe suicidata lanciandosi dal traliccio. Lo scrive Repubblica.it facendo riferimento a esiti dei dati raccolti dai medici legali e dalla polizia scientifica.

Il corpo era a pancia in giù, a tre metri dal traliccio, e non ai piedi della struttura – sarebbe la tesi – dove sarebbe stato trovato se Viviana – fosse scivolata. E per il medico legale il corpo si è decomposto dove è stato rinvenuto. La donna secondo un certificato datato marzo scorso,

L’articolo Nel giallo di Caronia ora si parla di suicidio. I legali: “tesi infondate” proviene da Notiziedi.

