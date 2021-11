PIACENZA – Nel giorno del Black friday, il magazzino Amazon di Castel San Giovanni “è stato bloccato” da circa 2.000 operai, studenti, disoccupati e lavoratori non del comparto logistica. La protesta è stata indetta dal Si cobas, che ha aderito ad una mobilitazione internazionale per chiedere alla multinazionale il rispetto dei diritti dei lavoratori. “E’ arrivato il momento che i lavoratori Amazon si risveglino in tutta Italia contro questo modello di sfruttamento: noi ci saremo”, afferma il sindacato.

LEGGI ANCHE: Amazon Colleferro, gli ex lavoratori: “Dall’azienda nessuna risposta, comportamento immorale”

L’Antitrust sanziona Amazon e Apple per oltre 200 milioni di euro

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Nel giorno del Black Friday lavoratori Amazon in protesta a Piacenza proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento