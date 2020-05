La convinzione dei partiti della maggioranza è che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia ‘blindato’. Che l’alternativa – “anche per le massime cariche istituzionali”, confida un ministro – a questo esecutivo sia solo il voto. E siccome le elezioni in un momento di grave crisi – sanitaria ed economica – sono una prospettiva quasi irrealistica (ma nel governo c’è soddisfazione per i risultati dell’avvio della ‘fase due‘, anche per il Viminale ci sono stati riscontri positivi sulla responsabilità dimostrata dagli italiani), allora anche tra i rosso-gialli sono all’azione i pontieri per evitare un cortocircuito o peggio ancora un incidente in Parlamento.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nel governo rimane la tensione ma Conte appare “blindato” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento