AGI – Nel 2020 il secondo trimestre e cioè il periodo che va da aprile a giugno è decisamente stato quello più buio, quello in cui il coronavirus ha impattato di più sull’economia, a causa dei lockdown che hanno bloccato gran parte delle attività mondiali e hanno costretto oltre metà della popolazione del Pianeta a restare in casa per contenere la diffusione dei virus. L’impatto sul Pil di questo gigantesco stop globale è stato devastante e viene misurato in questi giorni in oltre 90 Paesi. Ecco come è andata nei principali.

Usa

Il Pil è sceso del 32,9% nel II trimestre,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Nel II trimestre crolli del Pil a catena in tutto il mondo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento