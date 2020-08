Nel Lazio 162 nuovi casi di coronavirus e 1 decesso

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi nel Lazio si registrano 162 casi e un decesso, di questi 121 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro ed in particolar modo con link dalla Sardegna (45%). L’indice RT decresce per la seconda settimana consecutiva con un valore pari a 0.42 dovuto ai casi importati e asintomatici”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, definendo “buona la capacità di monitoraggio e di indagine sui contatti. Quadruplicato nell’ultima settimana il numero dei tamponi effettuati ai drive-in. Al Porto di Civitavecchia potenziato il drive-in con i test rapidi. Si ringraziano tutti gli operatori sanitari nonchè la collaborazione di tutte le autorità interessate per lo straordinario lavoro”.

