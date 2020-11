ROMA (ITALPRESS) – Oggi su quasi 23 mila tamponi nel Lazio (-7.388) si registrano 2.612 casi positivi (-385), 21 i decessi (-18) e +240 i guariti. Sale leggermente il rapporto tra positivi e i tamponi. Sono 3.159 i ricoveri (+83) e 274 in terapia intensiva (+1). Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, sottolineando in una nota che “calano i casi e i decessi a Roma e in regione, la corsa del virus inizia a rallentare, le misure adottate sembrano produrre gli effetti auspicati e dobbiamo continuare così”.

Nella Asl Roma 1 sono 372 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nel Lazio 2612 casi positivi al Covid e 21 decessi

