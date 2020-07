Nel Lazio 34 nuovi casi Covid, al via test terminal bus Tiburtina

ROMA (ITALPRESS) – Tretaquattro nuovi casi e zero decessi. Di questi 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Sono questi gli ultimi numeri principali relativi ai casi di Cpronavirus nel Lazio.

“Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera – spiega l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – Hanno preso il via questa mattina i test presso il Terminal dei bus a Tiburtina e i passeggeri del primo arrivo dalla Romania sono tutti negativi alla sieroprevalenza. Sono previsti per questa settimana circa 500 arrivi e le operazioni saranno garantite presso lo scalo anche nelle ore notturne e nei fine settimana quando sono previsti il maggior numero di arrivi.

